Эксперт назвал приложения, которые нужно немедленно удалить с телефона

Эксперт журнала Forbes Зак Доффман перечислил приложения, которые нужно немедленно удалить со смартфона, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
По словам специалиста, в Google Play обнаружили восемь опасных приложений, которые могут украсть банковские реквизиты пользователя и даже обойти двухфакторную аутентификацию.
Доффман предупредил, что в этих программах присутствует троян под названием Clast82, который может устанавливать любое вредоносное ПО на гаджет. Clast82 получает удаленный доступ к зараженному устройству. После этого троян чаще всего устанавливает приложение AlienBot для кражи банковских данных.
Clast82 получает полный доступ к смартфону, как если бы хакер держал его в своих руках, - говорится в статье.
Специалист перечислил названия приложений из Google Play Store, содержащие вредоносное ПО:
Эксперт посоветовал после удаления перечисленных программ со смартфона проверить банковские счета на подозрительную активность, а также сменить пароли для входа в мобильный банк.
В статье уточняется, что Google удалил эти приложения из своего Play Store, однако эксперты назвали их возвращение в сервис по скачиванию приложений под другими названиями лишь вопросом времени.
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