Новая функция появится в Twitter

Сервис микроблогов Twitter сообщил, что в ближайшие недели будет вести тестирование новой функции, которая позволит делиться медиа в большом разрешении, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Иногда лучше сказать что-то с помощью фото или видео. В течение следующих нескольких недель мы будем тестировать несколько способов улучшения того, как вы сможете публиковать и просматривать медиа в Twitter, - сообщила компания.

В компании обратились к пользователям сервиса микроблогов, задав им вопрос: "У вас есть коллекция фотографий в более высоком разрешении, ожидающих того, чтобы ими поделиться?"

Мы тестируем способы загрузки и просмотра изображений в 4K на Android и iOS, - подчеркнули в Twitter.