Новый автобусный маршрут запускается в Алматы

11 марта из Алматы в Талгарский район запустят новый автобусный маршрут №224, передает zakon.kz.
Он будет курсировать от Дворца спорта по ул. Байтурсынова - ул. Толе би - Восточно-объездная автомобильная дорога - Талгарский тракт. Потом будет огибать Талгар с юга по новой объездной дороге "Бірлік Акбулак" с заездом в этноаул "Гунны", лыжно-биатлонный комплекс "Алатау", высокогорный курорт "Ақ булақ" и ипподром. В обратную сторону будет захватывать Всемирную академию бокса, а также заезжать во все вышеперечисленные точки. пресс-служба акимата Талгарского района
Отмечается, что действует карточка "Онай".
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