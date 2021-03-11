Пожар на СТО в Алматы: потерпевшие недовольны результатами экспертизы

Автовладельцы, потерявшие свои автомобили во время пожара на СТО в Алматы, недовольны результатами экспертизы, передает zakon.kz.
Как сообщает Almaty.tv, те, кто лишился дорогого имущества, больше месяца добиваются возмещения ущерба.
По их словам, в заключении не указано главное - причина возгорания.
Кроме того, потерпевшие утверждают, что следователи тянут дело, арендаторы СТО не выходят на связь, а владельцы здания говорят, что это их не касается.
Мы уже обратились и в прокуратуру, и Антикоррупционную службу. На сегодняшний день все наши рычаги исчерпаны, остается только обращаться в суд с иском. Если суд удовлетворит наши претензии, то это единственный вариант будет. потерпевший Алишер Айтмуханов
2 февраля в Бостандыкском районе Алматы произошел пожар на станции технического обслуживания. Огонь уничтожил 20 автомобилей.
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