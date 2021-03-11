Израильский суд отправил в тюрьму Наполеона Бонапарта

Генерал-инспектор индонезийской полиции Наполеон Бонапарт приговорен к 4,5 года тюремного заключения по обвинению в коррупции, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным обвинителей, высокопоставленный правоохранитель со звучным именем получил взятку в размере 370 тыс. долларов США и 200 тыс. сингапурских долларов.

Как сообщает газета Jakarta Globe, в обмен генерал-инспектор помог вернуться в страну мужчине, который разыскивался по обвинениям в мошенничестве.

Отмечается, что другой высокопоставленный фигурант дела - бригадный генерал Прасетиджо Утомо осужден на 3,5 года.

Сообщается, что генералы удалили имя мошенника из списка разыскиваемых Интерпола.

Генерал Бонапарт категорически отвергает все обвинения. Он заявил, что обжалует вердикт.