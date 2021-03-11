Из алматинских аптек исчезли самые востребованные лекарства

В аптеках Алматы исчезли самые востребованные лекарства. Речь идет о препаратах, которые применяют при заболеваниях сердца, сосудов и воспалениях дыхательных путей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар24.

По словам горожан, их нет в продаже почти три месяца.

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Казахстане занимает лидирующие позиции. И пока действенным методом остается только профилактика, говорят врачи. Они рекомендуют своим пациентам популярный препарат "Кардиомагнил", который разжижает кровь. Однако алматинцы не могут купить его в аптеках - давно не завозят.

Причину отсутствия "Кардиомагнила" не знают и сами работники аптек. По их словам, дистрибьюторы просто не завозят им препарат. Такая же ситуация складывается и с "Курантилом", который применяют для профилактики тромбоэмболии. Нет в аптеках и "Эреспала" - этим лекарством лечат острые респираторные заболевания.

А в период пандемии необходимость в них трудно переоценить. Еще до нового года "Кардиомагнил" стоил от 1450 до 2100 тенге - в зависимости от содержания в нем основного вещества. Но позже был издан приказ министра здравоохранения, согласно которому розничная цена снизилась до 1369 тенге. Разница ощутимая.

Пациентам только на руку. А вот дистрибьюторам – совсем невыгодно. Но при этом речь не идет об убытках. Просто они теперь не смогут получить планируемую прибыль. Возможно, это и стало причиной дефицита данных препаратов.

Если остановиться по городу Алматы, на сегодняшний день нами получена информация от департамента нашего медфармконтроля по городу Алматы, что "Кардиомагнил" не во всех аптеках, но во многих аптеках есть. Даже прислали список. Я могу назвать некоторые из них. Это сеть "Рауза" в Алматы, это аптеки ТОО "Оркен", "Абдинор" и другие. заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Нурлыбек Асылбеков

Как отметили в телеканале, в вышеупомянутой аптеке "Рауза", на самом деле, "Кардиомагнила" давно нет. Съемочная группа побывала там и убедилась в обратном.

Да, зачастую "Кардиомагнил" спрашивают. Мы даем альтернативу, потому что людям надо кровь разжижать. Это патология. "Курантил" - у нас в ноябре было упаковок пять. После этого уже не было. Тоже уже три месяца нет. "Эреспал", "Кипферон" - нет уже больше года. Причину пока не знаем. заведующая аптекой Наиля Ибрагимова