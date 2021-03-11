Опубликованы данные по смертям от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане 

Девять человек скончались от коронавируса и три от пневмонии за стуки в Казахстане, сообщает zakon.kz.

На 11 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 432 человека (13 811 КВИ+ и 4 621 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 570 пациентов, на амбулаторном уровне – 13 862 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 231 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 47 пациентов; на аппарате ИВЛ – 37 пациентов, - сообщили в Министерстве здравоохранения.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 9 марта 2021 года зарегистрировано 48 случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровело 170 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 629, случаев с летальным исходом - 650, всего выздоровели – 44 358 человек. МВК по нераспространению COVID-19