Fitch подтвердило рейтинг Altyn Bank на уровне BBВ-, прогноз "Стабильный"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings объявило о подтверждении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте АО "Altyn Bank" (дочернего банка China CITIC Bank Corporation Ltd) на уровне ВBB-, рейтинга устойчивости на уровне bb. Прогноз по долгосрочным РДЭ – "Стабильный".



Рейтинги Altyn Bank являются одними из наиболее высоких среди БВУ Казахстана. При подтверждении рейтингов агентство оценило высокую вероятность поддержки со стороны материнского банка - China CITIC Bank Corporation Limited в случае необходимости. Рейтинг устойчивости отражает успешную работу Altyn Bank при текущем менеджменте, а также хорошие финансовые показатели в течение периода оценки. Национальный рейтинг АА+(kaz) отражает кредитоспособность АО "Altyn Bank" относительно других эмитентов в Казахстане.

Высокая оценка международного агентства Fitch является результатом эффективной работы команды Altyn Bank и взаимодействия менеджмента с акционерами - China CITIC Bank и Halyk Bank. Банк поддерживает высокую операционную эффективность. Рейтинги подтверждают успешность реализуемой стратегии развития банка, в основе которой лежит внедрение IT-технологий, поддержание высокого качества активов и взвешенный подход к оценке рисков, - отметил председатель правления АО "Altyn Bank" Марат Альменов.

Справочная информация

АО "Altyn Bank" (ДБ China CITIC Bank Corporation Ltd), в прошлом ДБ АО "HSBC Банк Казахстан", работает на финансовом рынке Казахстана более 20 лет. АО "Altyn Bank" является универсальным коммерческим банком и обслуживает корпоративных и розничных клиентов, занимает 13-е место по размеру активов и имеет одни из самых высоких рейтингов (Fitch – BBB-, Moody’s – Ba1) среди казахстанских коммерческих банков. АО "Altyn Bank" запустил первый в Казахстане полноценный цифровой банк Altyn-i с полным спектром финансовых услуг для физических лиц. Имеет 6 филиалов: в Алматы, Нур-Султане, Атырау, Шымкенте, Актау и в МФЦА, а также 2 дополнительных отделения в Алматы.