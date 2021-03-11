Что изменится в регулировании бизнеса. Проект закона

Министерство национальной экономики РК разработало проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в Республике Казахстан", передает zakon.kz.

В рамках реализации проекта закона будут законодательно определены цели, задачи, базовые принципы и новые подходы к новой регуляторной политике в сфере предпринимательской деятельности в Республике Казахстан, - говорится в пояснительной записке.

Так, в проекте закона говорится, что новые требования к субъектам частного предпринимательства могут вводиться только при условии превалирования выгод для потребителей, государства над издержками, связанными с осуществлением государственного регулирования.

В законопроекте предусматривается, что эффективность государственного регулирования предпринимательства достигается через:

соблюдение установленных в настоящем Кодексе условий формирования регуляторных инструментов, а также внедрение обязательных процедур обоснования, согласования и мониторинга государственного регулирования;

повышение доверия государства к субъектам предпринимательства;

недопустимость создания неоправданных барьеров для субъектов предпринимательства в результате введения новых требований.

Задачи государственного регулирования включают:

формирование регуляторной среды, стимулирующей привлечение инвестиций в национальную экономику; создание условий для развития добросовестной конкуренции в экономике; стимулирование добросовестного, этичного ведения бизнеса, основанного на ценности репутации предпринимателей; содействие развитию саморегулирования; защиту прав потребителей; защиту жизни и здоровья населения и окружающей среды.

Вводится новая статья, которая предусматривает условия формирования регуляторных инструментов, которые формируются с учетом следующих условий:

обоснованности;

равенства субъектов предпринимательства;

открытости и предсказуемости;

исполнимости;

определенности;

соразмерности.

Под обоснованностью понимается, что регуляторные инструменты вводятся исключительно в целях защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, жизни и здоровья людей, окружающей среды, обороны и безопасности государства.

Под равенством субъектов предпринимательства понимается недопущение установления различных правовых режимов и требований для отдельных субъектов рынка, в том числе для субъектов квазигосударственного сектора.

Под открытостью и предсказуемостью понимается понятность мотивов введения регуляторного инструмента и предоставление субъектам предпринимательства достаточного времени для приведения своей деятельности в соответствие с регуляторными инструментами.

Под исполнимостью понимается рациональность вводимого регуляторного инструмента и возможность его исполнения субъектами предпринимательства.

Под определенностью понимается изложение норм, регламентирующих регуляторные инструменты, в понятной, доступной форме, не допускающей двоякого толкования или неопределенности.

Под соразмерностью понимается соответствие уровня жесткости государственного регулирования в конкретных сферах уровню риска наступления неблагоприятных событий для охраняемых Конституцией и законодательными актами РК ценностей.

Кроме того, добавилась статья о том, что введение нового регуляторного инструмента или ужесточение регулирования в отношении субъектов предпринимательства должно предусматривать отмену двух регуляторных инструментов в той же области правового регулирования.

Также вводится новая статья, регламентирующая экспериментальные правовые режимы, известные в мировом опыте как "регуляторная песочница".

Как поясняется, она вводится в целях обеспечения проводимой реформы по пересмотру регулирования предпринимательской деятельности "с чистого листа".

Кроме того, будет внедрен Реестр обязательных требований к субъектам предпринимательства как общедоступной базы данных действующих в РК НПА и НТД, содержащих требования к субъектам предпринимательства, влекущих юридическую ответственность за их несоблюдение.

Предусматриваются и другие нормы, облегчающие работу бизнеса.

Полный текст законопроекта можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 29 марта 2021 года.



Как считают разработчики проекта закона, его принятие позволит провести реформу отечественного бизнес-регулирования путем кардинального пересмотра всего массива государственного регулирования в течение срока действия моратория на проверки микро- и малого бизнеса.

В результате будет сформирована принципиально новая нормативная правовая база деятельности предпринимательства, направленная на переход от жесткого регулирования бизнеса к стимулированию его деловой активности, - говорится в пояснительной записке.