Мажилисмены обеспокоены ростом цен на стройматериалы

10 марта на пленарном заседании Мажилиса член "Народной партии Казахстана" Жамбыл Ахметбеков обратился к главе правительства Мамину А.У. с запросом относительно проблем в строительной отрасли, сообщает zakon.kz.

По словам мажилисмена, на рынке страны наблюдается повсеместное подорожание строительных материалов. Рост стоимости стройматериалов приведет к удорожанию стоимости жилья, росту затрат на строительство школ, больниц и других объектов, возводимых за счет государственного бюджета.

К примеру, стоимость тонны арматуры за короткое время поднялась на 40-55%, в сентябре 2020 года она составляла 190 000 тысяч тенге, на сегодняшний день - колеблется в пределах 290000 – 325000 тысяч тенге. Повышение цены на арматуру привело к удорожанию металлоизделий, листовой, оцинкованной стали на 40%-50%, а также к повышению цены на весть перечень материалов, производимых из данного сырья, пояснил депутат.

Вместе с тем члены фракции "Народной партии Казахстана" обращают внимание Правительства и дефицит кадров перед началом строительного сезона.

По мнению депутатов, это связано, прежде всего, с нехваткой разнорабочих, каменщиков, маляров и других специалистов, чья работа связана, в частности, с постоянной физической нагрузкой в сложных погодных условиях, низкой заработной платой и не соблюдением социальных гарантий и трудов прав и другими.

Также одной из ключевых причин дефицита кадров является полное отсутствие взаимодействия между строительной отраслью и учреждениями ТиПО. Многочисленные колледжи не проводят профессиональное ориентирование учащихся, не обеспечивают прохождение ими производственной практики на строящихся объектах и являются наименее привлекательными среди местной молодежи, количество местных граждан, желающих работать в данном направлении крайне мало, - заявил Жамбыл Ахметбеков.

Он отметил, что сегодня строительная отрасль Казахстана остро нуждается в 242.000 специалистах без специального образования.

В этой связи члены фракции "Народной партии Казахстана" предлагают правительству рассмотреть возможность регулирования ценообразования на рынке строительных материалов. Кроме того, внедрить принципы и правила FIDIC при строительстве объектов через реализацию пилотного проекта.