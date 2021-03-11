Доллар снова подешевел

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 418,98 тенге, снизившись на 1,60 тенге, передает zakon.kz.

Еще более существенно снизился курс евро.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 419,3-420,8 тенге, евро – 499,5-501,5 тенге, рос. рубль - 5,69-5,74 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 11 марта.

Так, апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,79%, составив $64,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 0,74% — до $68,40 за баррель.