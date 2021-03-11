Две машины сгорели на паркинге в алматинском ЖК

В Алматы на паркинге одного из жилых комплексов загорелись машины, передает zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях.

11 марта в 06:23 утра пожарные расчеты выехали по адресу ул. Брусиловского д.167 ЖК "Алтынбулак". Во время разведки обнаружено сильное задымление в паркинге жилого комплекса. Для обнаружения очага пожара пожарные использовали тепловизор, с помощью которого было обнаружено горение открытым пламенем двух автомобилей, возникла угроза перехода огня на рядом стоящие автомобили. Принятыми мерами возгорание локализовано в 6.58, ликвидировано в 7.09, на общей площади 6 кв.м. Не допущено распространение огня на близрасположенные авто, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Жертв и пострадавших нет.

Корреспонденту zakon.kz на месте происшествия удалось узнать, что сгорели BMW и Hyundai, также от огня повреждения получил Mercedes Gelandewagen.

Причина возгорания выясняется.

Из соцсетей также стало известно, что 10 марта в этом же ЖК орудовали вандалы.