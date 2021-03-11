Месси не забил пенальти в ЛЧ впервые с 2015 года. Он уйдет из "Барселоны"

Тревожные новости для болельщиков испанского футбольного гранда "Барселоны" продолжают поступать. Многолетний лидер команды аргентинец Лионель Месси совсем разочаровался в ней и в скором времени покинет клуб. Все настолько плохо, что Лео впервые с 2015 года не реализовал пенальти в Лиге чемпионов, передает zakon.kz.

Печальное для Месси событие с нереализованным пенальти произошло в игре 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (1:1). Крайний раз Месси не реализовал пенальти во встрече с "Манчестер Сити" в 2015 году, после этого Лео забил в рамках ЛЧ 8 мячей с пенальти подряд.

Но есть новости и похуже. Как сообщил журналист Кристиан Мартин в "Твиттере", аргентинец уйдёт из каталонского клуба даже несмотря на смену руководства. Главными претендентами на Месси являются "Манчестер Сити" и "ПСЖ", а после этого Лионель планирует попробовать свои силы в МЛС.



Действующее соглашение Месси с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года, таким образом, он покинет "Барселону" на правах свободного агента.