Почему цены на бензин растут в Казахстане, рассказал эксперт

Эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов на брифинге в СЦК рассказал, почему при росте мировых цен на нефть бензин в Казахстане дорожает вместо того, чтобы подешеветь, передает zakon.kz.

Текущее повышение совпало с ростом мировых цен на нефть, из-за чего сложилось неверное мнение, мол, "вот мировые цены выросли, а вы поднимаете нам цены на бензин". Это не так. … цены уже на тот момент были в целом убыточны для нефтедобывающих и перерабатывающих компаний, - сказал он.

По словам эксперта, цены при рыночной экономике должны были вырасти еще год назад, но этого не произошло, несмотря на рост акцизов на переработку с января 2020 года из-за спада потребления.

Мы можем вернуться на год назад. Тогда довольно много "экспертов" повторяли одну и ту же фразу: мировые цены на нефть упали в 3 раза, значит, в Казахстане они тоже должны упасть в 3 раза. Цены на внутреннем рынке давно являются по сути "дотационными", и они существенно ниже мировых, - пояснил он.

Как отметил Байдильдинов, до повышения цен Казахстан находился на 7 месте в мире по самому дешевому бензину, сейчас на 8-9 месте.

Конечно, такие цифры всегда вызывают много вопросов и критики в РК. Но мы ведь ориентируемся на серьезную аналитику и стараемся объяснить, что происходит. .. Из чего складывается цена на бензин? Есть себестоимость добычи нефти – ее добывают нефтедобывающие компании. Есть транспортировка нефти до НПЗ. Есть переработка нефти на НПЗ. Также готовые нефтепродукты нужно доставить до сетей АЗС. И, естественно, есть расходы самих АЗС. К слову, маржа/чистая прибыль розничных сетей АЗС раньше составляла 3-5 тенге, сейчас она в районе 1-3 тенге за литр, - рассказал эксперт.

Затем он остановился на анализе цен на нефть.

"Все мы видим мировые котировки/фьючерсы цен на нефть, к примеру, сорта Brent. Это эталонный сорт нефти, наша нефть, как и многие другие виды, торгуется с дисконтом/скидкой к этой цифре из-за разного качества и других экономических причин. Средний дисконт около $3 баррель. То есть, сегодня мировая цена сложилась на уровне $67, наша нефть торгуется/покупается по цене около 64 долларов или 27 200 тенге за баррель. В одном барреле округленно 160 л, это мера объема. Разделим 27 200 на 160 и получим 170 тенге. Эта мировая цена 1 литра нефти. Теперь вспомним текущую цену на бензин в Казахстане – около 160 тенге. То есть бензин в Казахстане стоит дешевле стоимости просто сырой нефти", - пояснил он.

По словам эксперта, сейчас нефтедобывающие компании поставляют сырую нефть на внутренний рынок по цене около 100 тыс. тенге за тонну – это $235, или около $32 за баррель, или примерно 86 тенге за 1 литр. Это в 2 раза ниже мировых цен.

Переработка нефти в Казахстане в 2020 году составила 15,8 млн тонн. Это официальная цифра. К слову, сегодня мы на 100% обеспечены казахстанскими нефтепродуктами. Отечественный рынок ГСМ всегда был и остается социально ориентированным. Но если перемножить 15,8 млн тонн на $32 (разница между мировой ценой и внутренним рынком), то мы получим сумму $3,7 млрд долларов. Это разница – недополученная выручка нефтедобывающих компаний из-за такой разницы цен между мировым и внутренним рынком, - продолжил он.

Олжас Байдильдинов также отметил, что цены в Казахстане всегда были ниже мировых.

Конечно, в этой сумме будут транспортные расходы, пошлины и т.д., так как эту нефть еще нужно доставить на мировые и европейские рынки. Но в целом, наш внутренний рынок всегда "субсидировался" нефтяными компаниями примерно на $2 млрд в год, - добавил он.

Эксперт также остановился на таком важном факторе, который влияет на цены на внутреннем рынке, как ЕАЭС.

Наши страны должны перейти к равнодоходным ценам на внутреннем рынке на нефть, нефтепродукты и газ. Что это означает? К 2025 году, хотя, возможно, будет другая дата, ценообразование будет исходить из принципа мировая цена минус транспортировка и пошлины. То есть наши цены будут приближаться к мировым. Но это не только ЕАЭС, это и требования ВТО, Всемирной торговой организации. Что они говорят? Если в вашей стране субсидируемые или регулируемые цен на энергоносители – вы создаете неравные условия конкуренции по отношению к другим странам, - рассказал он.

При этом он отметил, что в соседних странах бензин стоит дороже, из-за чего казахстанские нефтепродукты перетекают в эти страны.

Таким образом, рост цен на бензин, дизель, газ, электроэнергию – это часть мировой тенденции. Мы часть мировой экономики, и никуда от этого не денемся… казахстанский литр бензина стоит дешевле сырой нефти в мире, цены будут продолжать расти, так как это глобальная тенденция, - резюмировал он.