Украинцы бегут на заработки в ЕС

Большинство граждан Украины находит работу за границей, сообщает zakon.kz.

Как отмечает "Федеральное агентство новостей", ссылаясь на данные социологического исследования, более 90% украинцев не рассчитывают найти достойную работу на родине.

Среди главных причин: безработица в Украине, более высокие зарплаты и лучшие условия труда. Большинство соискателей выезжают на сезонные работы, однако каждый третий ищет трудоустройство на более долгий срок, — говорится в сообщении.

Также, 93% опрошенных украинцев заявили, что планируют и дальше работать на территории других стран, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.

В основном украинцы предпочитают посещать страны Европейского союза. В них вошли Польша, Чехия, Германия, Литва и Словакия. Основной поток стремится в Польшу.

Среди главных преимуществ работы за рубежом украинцы назвали бесплатное жилье, страховку и компенсацию питания. Эти условия обеспечивают высокий спрос среди украинцев на трудоустройство за пределами страны.

Стоит отметить, что Украина получает от трудовых мигрантов больше денег, чем от кредиторов Запада.