Спецоперация по задержанию хакера в Алматы попала на видео 

В Алматы прошла спецоперация по задержанию крупного хакера, сообщает zakon.kz.

Речь идет о гражданине М., 1992 года рождения, который занимался мошенническими действиями в интернете, а именно через приложение OLX.KZ, путем обмана, через "фишинговый" сайт (сайт, специально созданный для выманивания личной информации), завладел полными данными банковских карт (номер карты, CVV код) добропорядочных продавцов, совершал незаконные переводы через сторонние сервисы для онлайн – обналичивания (WOOPAY.KZ).

Схема преступного промысла такова: потерпевшие выкладывают объявление о продаже какого-либо товара на сайте OLX.KZ, после чего злоумышленники пишут ему о том, что заинтересованы его товаром и хотят приобрести, но под разными причинами отказываются от личной встречи, и предлагают оплатить стоимость товара на банковскую карту, после чего злоумышленник отправляет потерпевшему ссылку на сайт (фишинговый сайт), якобы, через этот сайт будет производится сделка, и для подтверждения перевода потерпевшему необходимо ввести данные своей банковской карты. После получения информации о банковской карте злоумышленник запускает схему обналичивания денег: вводит номер карты и CVV код карты на сайте woopay.kz, якобы, он является владельцем и хочет вывести деньги на баланс абонентского номера. Деньги поступают на баланс абонентского номера, заранее подготовленного для этих целей. После чего проделывают обратную процедуру, с SIM-карт выводят деньги на банковские карты подставных лиц и обналичивают, – рассказал заместитель начальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов.

Подозреваемый был вычислен оперативным путем. Его задержали в ходе спецоперации, проведенной бойцами спецподразделения в одной из престижных гостиниц города.

В ходе санкционированного обыска изъяты 22 сотовых телефона различных марок, 21 использованная SIM-карта, одежда, в которой подозреваемый снимал денежные средства, причем, он надевал ее для маскировки при снятии денег, а после прятал в гараже, два ноутбука, 50 новых SIM-карт, денежные средства в сумме 2 миллиона 325 тысяч тенге, а также банковские карты в количестве 18 штук, оформленных на разных людей. Они являются банковскими картами "дропов" (лицо, на которое оформляются подставные счета и карты). "Дропы", в свою очередь, получают денежные вознаграждения в размере от 80 до 150 тысяч тенге за предоставления банковской карты, вместе с СИМ картой, привязанной к карте и ПИН-кодом, – отметил Абдрахманов.

По его данным, по установленным и изъятым абонентским номерам направлен запрос в администрацию сайта "woopay.kz". Согласно ответу имеются более 500 банковских карт, с которых производились незаконные списания денежных средств по всей территории РК, по 380 известным SIM-картам, изъятым у гражданина М. В настоящее время проводится анализ по указанным транзакциям, с целью установления других преступных эпизодов.