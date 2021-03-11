Школьники в Павлодаре оценивают еду в столовых через электронную систему

Качество еды в школьных столовых Павлодара начали оценивать смайликами. Насколько вкусные блюда, ученики отмечают на специальных табло, передает корреспондент Pavlodarnews.kz.

В одиннадцати павлодарских школах ученики после карантина увидели обновленные столовые. В помещениях изменился дизайн, появились новая мебель и оборудование.

Как сообщили в областном управлении образования, на ремонт столовых потратили 103,1 млн тенге частных инвестиций. Проекты реализовывали по программе государственно-частного партнерства.

В СОШ №28 капитальный ремонт завершили летом, тогда же улучшили столовую.

Обновили буквально все, от пола до потолка. Появились новые столы и стулья. Школьники теперь могут есть в более комфортных условиях, в столовой сейчас очень яркие краски. Детям удобно, – рассказала заместитель директора по воспитательной работе СОШ №28 Ирина Воронова. – После обеда каждый ребенок имеет возможность оценить, насколько еда была вкусной, питательной.

Мнения учеников о еде в столовой учитываются на специальном табло, которое установили на входе в помещение.

Система работает на трех языках – казахском, русском и английском. Ученики выбирают язык, свой класс и смайлик, который отображает их отношение к блюду.

Внизу табло есть регулятор, где постоянно движется стрелка. Если она останавливается на зеленом фоне, то еда сегодня большинству детей понравилась, на желтом – часть детей посчитала еду вкусной, часть – невкусной. Если же будет красный фон, то для нас это сигнал тревоги, потому что еда в столовой детям показалась невкусной, – рассказывает Ирина Воронова. – Чтобы ученики не баловались, следят дежурные по столовой. А вообще ребята знают, что эта система сделана для них, поэтому отвечают честно.

Еду в столовой школьники оценивают третий день. По словам завуча, стрелка на общей шкале пока находится на зеленом уровне.

Есть, конечно, дети, которые что-то не любят, поэтому могут выбрать отрицательный вариант. Но большинство ребят питание в школьной столовой устраивает, – добавила заместитель директора.

Электронная система работает по Wi-Fi, данные передают в городской отдел образования. Если многие дети будут недовольны меню, то руководство школы попросит арендаторов столовой его изменить. Однако сразу список блюд не обновят, потому что меню утверждают в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

Дети больше всего любят второе: котлеты, биточки. Гарниры абсолютно разные – макароны, гречка и прочее. Детям это нравится. В школе не используют различные консервированные продукты, жареные, это запрещено. Второй год в меню есть мед.

"А ко вторым блюдам подают салаты", —говорит Ирина Воронова.

По данным областного управления образования, во всех общеобразовательных организациях составили четырехнедельное перспективное меню. Учитывали возрастные группы и сезон, рекомендации Национального центра здорового питания и Казахской академии питания.

Чтобы классы меньше пересекались друг с другом, каждому выделили свое время на обед. В столовой школьникам напоминают о соцдистанции.

За счет бюджета в школах кормят младшие классы и учеников из социально незащищенных категорий. Всего такое питание организовали для 42 134 школьников.

Помимо ремонта и электронного табло, в столовых ждут еще одно обновление. Арендаторы и частные партнеры хотят внедрить безналичный расчет при оплате обеда.