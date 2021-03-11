ТРЦ, рынки и Арбат: где выше всего риск заразиться коронавирусом в Алматы

Аким Алмалинского района призывает усилить меры профилактики коронавируса. Это связано с тем, что наибольшая концентрация людей наблюдается в районе Тастака, ТРЦ "Мега Парк", "Юбилейного", рынков и Арбата, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день Алматы находится в "красной" зоне.

Аким района Серик Кусаинов отметил, что будет усилена работа мониторинговых групп.

По его словам, 8 марта наибольшая концентрация людей наблюдалась в районе Тастака, район ТРЦ "Мега Парк", район "Юбилейного", также это рынки и ТРЦ района, Арбат.

В целом, по району обстановка находится под контролем, — уточнил Кусаинов.

Стоит отметить, что эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается напряженной.

Отмечается увеличение заражений на семейных мероприятиях, а также при посещениях ТРЦ, ТД, рынков, объектов общественного питания, увеселительных заведений и общественных мест. Торговым объектам площадью свыше 1000 кв. м рекомендовано сформировать санитарные патрули для постоянного контроля соблюдения посетителями социальной дистанции, - добавил аким.

Он призывает жителей города проявить ответственность, а именно: соблюдать ограничительные меры, масочный режим, социальную дистанцию и воздержаться от посещений мест скопления людей, особенно пожилым людям, входящим в группу риска.

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