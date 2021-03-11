105 млн тенге растратила бухгалтер в Алматинской области 

Бухгалтер подозревается в растрате 105 млн тенге в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

В дежурную часть Панфиловского РОП обратился 60-летний индивидуальный предприниматель с заявлением о том, что его бухгалтер допустила растрату на общую сумму 105 миллионов тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.189 ч. 4 п. 2 УК РК.

Приступив к проверке, сыщики обратили внимание на молодую 26-летнюю жительницу города Жаркента, которая устроилась на работу в ИП в июне 2019 года. С этого времени, со слов хозяина, предприятие стало нерентабельным, постоянно несло убытки. Решив проверить правильность учетов, провел инвентаризацию, по результатам которой определил растрату на 105 миллионов тенге.

Женщина, признав растрату в некоторой части, от остальной суммы отказалась, ссылаясь на утрату учетной книги. Следствию предстоит провести независимую аудиторскую проверку, восстановить учет, назначить судебно-экономическую экспертизу, исследовать все доказательства. На период досудебного расследования, в отношении подозреваемой, избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, – прокомментировал следователь Панфиловского РОП Мади Ботамбаев.