Большинство казахстанцев не могут определить достоверность новостей о коронавирусе

В Казахстане провели опрос на тему "Качество и доверие к источникам информации во время пандемии". Граждан спросили, верят ли они в официальную статистику по заражению, где чаще узнают новости о распространении вируса, доверяют ли они правительству, а также что они думают о ношении масок. Результаты показали, что значительная часть казахстанцев уязвима перед дезинформацией, передает zakon.kz.

Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE провело опрос граждан на тему "Качество и доверие к источникам информации во время пандемии в Казахстане". Всего с 27 февраля по 4 марта 2021 года было опрошено 1100 человек в 14 областях и городах республиканского значения (Нур-Султан, Алматы, Шымкент). Опрос проводился на казахском и русском языках путем телефонных звонков на стационарные номера.

В опросе приняли участие 53% мужчин и 47% женщин старше 18 лет. Основой для выборки послужила абонентская база стационарных телефонных номеров по Казахстану. Для данной выборки максимальный размер статистической погрешности с вероятностью 95% не превышает 3%.

Следят ли казахстанцы за новостями о распространении коронавируса?

Результаты исследования DEMOSCOPE показали, что большинство казахстанцев интересуются новостями о распространении коронавируса. Лишь 11% респондентов ответили, что практически не следят за информацией о COVID-19. 43% респондентов следят за новостями очень внимательно, а 28% - "скорее внимательно".

Откуда казахстанцы узнают новости о коронавирусе?

Примечательно, что телевидение является основным источником информации о коронавирусе. 91% респондентов указали именно ТВ как главный информационный ресурс о пандемии, при этом две трети респондентов (72%) смотрят казахстанские телеканалы, а 19% - зарубежные.

Можно было бы предположить, что методика опроса обусловила такой результат, однако большинство опрошенных - 25-44 лет (47%), в то время как доля респондентов старше 65 лет составила всего 8%.

Вторым по величине источником информации стали социальные сети (24%), а третье место заняли интернет-издания (20%).

Легко ли казахстанцам определить достоверность новостей о коронавирусе?

Медиаэксперты заявляют о глобальном кризисе доверия между государством, СМИ и гражданами - люди больше верят сообщениям в WhatsApp, чем традиционным источникам информации. Данный кризис породил инфодемию, потоки дезинформации о коронавирусе и усугубил процесс политических коммуникаций в целом.

Результаты опроса DEMOSCOPE продемонстрировали, что большинству казахстанцев (39%) трудно определить достоверность новостей о коронавирусе, 32% респондентов затруднились ответить на данный опрос. И только треть опрошенных уверены, что легко идентифицируют правдивую и фейковую новость.

Кому больше верят казахстанцы: врачам, властям или блогерам?

Одним из ключевых показателей во время пандемии является уровень доверия граждан к источникам информации. По данным опроса, почти половина казахстанцев (46%) убеждены, что наиболее достоверную информацию о коронавирусе распространяют врачи и медицинский персонал.

Пятая часть опрошенных - 19%, доверяют в данном вопросе официальным властям Казахстана и Всемирной организации здравоохранения. На третьем месте по уровню авторитета - ученые и эксперты, их назвали 14% опрошенных. У 10% респондентов наибольшее доверие вызывают знакомые. Суммарно 8% граждан склонны верить блогерам и рядовым пользователям соцсетей.

Что думают казахстанцы о ношении медицинских масок?

Согласно опросу, подавляющее большинство граждан (65%) считают, что ношение масок снижает риск заражения коронавирусом. Однако 21% опрошенных не согласны с данным утверждением.

Доверяют ли казахстанцы правительству?

Более половины респондентов склонны доверять властям и не согласны с утверждением, о том что правительство Казахстана занижает реальные масштабы заражений и смертности от COVID-19. 23% опрошенных, напротив, не доверяют правительству.

Верят ли казахстанцы в опасность коронавируса?

Примечательно, что общественное мнение не изменилось относительно опасности коронавирусной инфекции. Опросы DEMOSCOPE проведенные в марте и июне 2020 года показали, что порядка половины граждан считают COVID-19 серьезной угрозой здоровью людей. Текущий опрос также продемонстрировал, что 50% казахстанцев не согласны с утверждением, что угроза коронавируса преувеличена и это обычный грипп. Оппонируют им четверть опрошенных, считая опасения чрезмерными.

Верят ли казахстанцы в фейк о распространении коронавируса через вышки 5G?

Во время пандемии в Казахстане активно распространяются различные конспирологические теории. Одним из наиболее популярных фейковых нарративов является сообщение о том, что коронавирус якобы распространяется через вышки 5G. Согласно опросу, 48% респондентов не верят данному утверждению, однако 6% поверили в фейковую теорию, 45% не смогли определиться с ответом.

О чем говорят результаты опроса?

Результаты исследования показали, что эффективность информационной политики и оперативность предоставления официальной информации достаточно высоки, что не отменяет необходимости повышать качество этой работы, а также уровень медиаграмотности населения. Значительная часть граждан уязвима перед дезинформацией и склонна не доверять государству, несмотря на неожиданно доминирующее положение ТВ в качестве источника информации.