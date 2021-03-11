"КазТрансГаз" стал портфельной компанией "Самрук-Қазына"

АО "КазТрансГаз" стал портфельной компанией АО "ФНБ "Самрук-Қазына", сообщает zakon.kz.

Сегодня было принято Постановление Правительства, а также подписан Договор между "Самрук-Қазына" и "КазМунайГаз" о передаче "КазТрансГаз" в доверительное управление Фонду "Самрук-Қазына".

Таким образом, национальная компания "КазТрансГаз" будет осуществлять не только транспортировку газа, но и становится полноценным Национальным оператором в сфере газа и газоснабжения, - подчеркнул Ахметжан Есимов.

Напомним, в прошлом году на заседании Совета по управлению Фондом "Самрук-Қазына", председатель Совета, Елбасы Нурсултан Назарбаев поставил задачу по выводу "КазТрансГаз" из состава "КазМунайГаз" в непосредственное подчинение Фонду "Самрук-Қазына".

В январе текущего года на расширенном заседании Правительства Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать национального оператора по разведке, добыче и транспортировке газа.