Телеведущего едва не убило в прямом эфире. Программу не прервали

Работа в прямом эфире в уютной телестудии тоже может быть опасной для жизни. В этом на личном примере убедился ведущий колумбийской версии спортивного телеканала ESPN Карлос Ордус, передает zakon.kz.

Во время эфира на ничего не подозревающего Ордуса сзади упала огромная декорация. Удар был неожиданным, стена прижала телеведущего к столу.

Но еще более шокирующим была реакция коллег по эфиру. Они лишь на секунду испугались, а после продолжили вести эфир как ни в чем не бывало. В тоже время за кадром слышно, как остальные говорят Карлосу: "Спокойно, спокойно". Модератор шоу спустя 15 секунд после этого случая собрался и увел эфир на рекламу.

Shocking video. ESPN anchor crushed live on the air by falling set piece. Thankfully he was uninjured. pic.twitter.com/CeFxy8AksY