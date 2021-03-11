Сельчанин украл 225 тысяч тенге на подарок любимой

В Карагандинской области сельчанин, чтобы сделать подарок своей девушки, украл с предприятия более 200 тысяч тенге, сообщает zakon.kz.

По данным полиции, о краже стало известно 15 февраля.

Выяснилось, неизвестный взломал замок помещения, в котором находилась касса предприятия, и украл 225 тысяч тенге, - отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК “Кража”.

8 марта был задержан 24-летний молодой человек. Он дал признательные показания.

Злоумышленник работает сторожем на предприятии. Он воспользовался тем обстоятельством, что его дежурство выпало с 13 на 14 февраля - отключил видеокамеры, проник в кассу собственного предприятия и похитил всю имевшуюся там наличность.

Ведется расследование.