Женские онкологические заболевания – как не оказаться в зоне риска?

Сколько женщин смогли получить консультацию специалистов Центра и каковы результаты обследования? Что нужно знать о раке молочной железы и раке шейки матки? Почему женщинам нужно заботиться и любить себя не только 8-го Марта? Об этом и о многом другом рассказали специалисты Национального научного онкологического центра (ННОЦ), передает zakon.kz.

Врачи ННОЦ на страже здоровья

Дни открытых дверей проводятся с целью профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований и повышения информированности населения о важности ранней диагностики.

9 марта в консультативно-диагностическом центре ННОЦ около 80 женщин смогли бесплатно пройти обследование и получить консультацию маммологов и гинекологов, - отметила заведующая консультативно-диагностического Центра с дневным стационаром ННОЦ Индира Кусаинова.

Как показали результаты Дня открытых дверей, у 28 женщин была выявлена патология, в том числе 1 подозрение на рак яичников, у 15 женщин были диагностированы предраковые заболевания и у 12 – определены фоновые и воспалительные заболевания. Всем женщинам были даны рекомендации по лечению.

Также врач напомнила, что согласно Кодексу РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", любой гражданин Казахстана имеет право на свое усмотрение выбрать врача и медицинскую организацию, где бы он хотел пройти лечение.

Если пациент хочет обследоваться в нашей клинике, он может попасть к нам в рамках ОСМС с направлением от поликлиник. У нас работает Call-центр, куда надо будет позвонить и записаться на консультацию. Человек приходит в определенное время, тем самым исключается "живая очередь". Также, на консультацию к нашим специалистам можно попасть на платной основе. Если требуется дальнейшее обследование, то мы уже в рамках ОСМС даем направления на необходимые процедуры. Все онкологические пациенты имеют право получать медпомощь в рамках ГОБМП, т.е. бесплатно, - отметила заведующая.

Важно распознать рак на ранней стадии

Сегодня среди злокачественных новообразований рак молочной железы и рак шейки матки являются самыми распространенными женскими заболеваниями. По статистике ежегодно в Казахстане рак молочной железы выявляют у порядка 5000 представительниц прекрасного пола, а рак шейки матки – у 1800. При этом, эти же виды рака уносят наибольшее количество жизней среди казахстанок.

По словам онколога, маммолога ННОЦ Гульжан Мирмановой, рак молочной железы в последнее время часто встречается у молодых женщин, от 30 до 40 лет. Если раньше этот вид рака считался заболеванием зрелых женщин, то сейчас онкологическая настороженность должна быть и у молодых женщин, особенно если в анамнезе есть близкие родственницы, болевшие или болеющие раком молочной железы (мама, тетя, сестра). У таких женщин риск заболеть РМЖ возрастает в 2 раза.

Скрининговые программы по ранней диагностике рака молочной железы дают свой результат: выявляемость стала больше, соответственно, лечение стало более эффективным, – отметила она.

Определить первые симптомы этого вида рака сложно, потому что он может развиваться не один месяц и даже не год. При этом, есть виды РМЖ с агрессивным, молниеносным течением. Каждой женщине необходимо знать, что для профилактики и ранней диагностики РМЖ до 40 лет следует ежегодно проходить осмотр маммолога и УЗИ. Скрининг у женщин – маммография молочной железы – проводится, начиная с 40 лет 1 раз в 2 года.

Эти обследования позволяют определить рак на ранней стадии. Вообще рак молочной железы относится к системным заболеваниям. Речь идет о метастазах, которые могут в любой момент "выстрелить" в любом другом органе. Злокачественные опухоли, выявленные на ранней стадии можно привести к длительной ремиссии, – пояснила врач.

Причины возникновения рака молочной железы пока до конца неизвестны, но есть факторы риска, способствующие повышению вероятности развития заболевания. Это генетическая предрасположенность, неправильное питание, особенно связанное с ожирением, курение, недостаточная двигательная активность, бесконтрольное применение противозачаточных средств и стрессы.

Прохождение маммографии позволяет выявлять опухоли как доброкачественного, так и злокачественного характера на ранних стадиях, что крайне необходимо для своевременного назначения лечения. При наличии медицинских показаний и факторов риска развития РМЖ врач может дать направление на углубленную диагностику в любом возрасте. Необходимо отметить, что маммография и УЗИ молочных желез являются взаимодополняемыми методами диагностики, зачастую при подозрении на серьезную патологию молочной железы, врач маммолог назначает и маммографию, и УЗИ. При необходимости, медики берут гистологический анализ, отправляют его в патоморфологическую лабораторию, которая уже дает заключение, какие именно клетки присутствуют в образце.

Помогает сохранять семьи

С целью профилактики и ранней диагностики РМЖ каждой женщине необходимо регулярно проводить самообследование груди. Настораживающими "сигналами" должны стать любые уплотнения или узловые образования в молочных железах, выделения из соска, которые не связаны с беременностью и лактацией, появление корочек, чешуек или эрозии в области соска и околососкового кружка (ореолы), деформация, появление отека, увеличение или уменьшение одной из молочных желез и увеличение лимфатических узлов в подмышечной области.

Вместе с тем, грудь – это не только орган для вскармливания детей, но и красота женщины. У многих женщин операция по удалению молочных желез вызывает психоэмоциональные потрясения. Но в настоящее время, за счет раннего выявления, врачи научились не только останавливать болезнь, но и сохранять грудь.

Если раньше после мастэктомии, т.е. проведения калечащей, ведущей к инвалидизации операции, женщины лишались груди, то сегодня успешно применяется маммопластика. Уже сейчас врачи замечают, что за счет замещения пораженной раком молочной железы имплантатами женщина не только возвращается к обычному образу жизни, но и сохраняет семью. Раньше наблюдалась печальная тенденция, когда мужья бросали заболевших жен. Из-за заболевания женщина переживает стресс, становится нервной, ей не нравится смотреть на себя в зеркало, падает самооценка. Но наши женщины ничем не хуже европейских и также могут сделать пластическую операцию по восстановлению молочных желез. пластический хирург, онколог-маммолог ННОЦ Динара Саменова

Врач рассказала о результатах социального исследования которое проводилось в 2019 году среди женщин с раком молочной железы, пролеченных в ННОЦ. В целевую группу были взяты 20 женщин, перенесших мастэктомию в связи с РМЖ, в первую группу вошли женщины, кому восстанавливали молочные железы (10 женщин с имплантатами) и во вторую группу вошли женщины, кому была проведена мастэктомия, без восстановления желез (10 женщин). Из 10, кто был без имплантатов, 6 развелись в первый год заболевания. Среди тех, кому была проведена маммопластика, развелись только 2.

Поэтому если есть возможность восстановить молочные железы, то мы обязательно это делаем, - подчеркнула доктор.

При подтверждении диагноза рак молочной железы, врач старается вовлечь в тактику лечения саму пациентку и оговаривает с ней все нюансы. Тандем "врач и пациент", основанный на доверительных отношениях между ними, дает успешные результаты в лечении. Врач рассказывает женщине какие существуют способы маммопластики и заручается поддержкой самой пациентки.

Операция, при которой кожа сохраняется, а удаленная молочная железа замещается имплантатом, легче, как для пациента, так и для хирурга. Она занимает меньше времени и эстетический результат довольно красивый. Тем более если сразу заняться коррекцией второй молочной железы, тогда это все выглядит симметрично. В белье, купальнике, платье женщина себя чувствует уже уверенней. Динара Саменова.

Помимо этого, делают пластику собственными тканями. Берется кожно-жировой лоскут с области живота и переносится на удаленную молочную железу. Таким образом нужный участок восполняется. Мамопластику не делают только на последней стадии онкологического заболевания, когда речь идет о спасении жизни пациента, а не сохранении внешней красоты.

Не забывать о скринингах

Второе по распространенности среди онкозаболеваний у женщин в Казахстане занимает рак шейки матки (РШМ). Заведующая центра женского здоровья ННОЦ Аида Шакирова считает, что это заболевание можно было бы полностью искоренить, если бы женщины не пренебрегали скринингами, которые вошли в пакет ОСМС с 2020 года.

Рак шейки матки - это злокачественная опухоль слизистой шейки матки. Шейка матки является частью матки и это орган, связывающий наружные половые органы с внутренними половыми органами. Этот вид рака выявляют путем забора мазка на онкоцитологию, потому что на ранних стадиях рак шейки матки распознать по каким-то внешним симптомам нельзя. Он клинически не дает никаких проявлений. Его можно выявить только путем взятия мазков и специальным гистологическим исследованием. Рак шейки матки не дает клинических симптомов вплоть до второй стадии. В связи с этим очень важно на системной основе проходить скрининги, - призвала она.

Вдобавок любая женщина должна регулярно с частотой один-два раза в год посещать гинеколога.

- Таким образом и работает принцип раннего выявления рака шайки матки. Когда скрининга не было, то запущенность рака шейки матки составляла 50%. С введением скрининга и общей осведомленностью населения, повышения грамотности женщин, рак шейки матки выявляют на первой стадии. Запущенные стадии еще есть, но уже намного меньше - 20-30%, поэтому еще есть над чем работать, - добавила врач.

Ограничиться операцией можно на первой и второй стадиях. Далее в помощь идут лучевая и химиотерапия. Тактика лечения вырабатывается на заседании мультидисциплинарной группы, в которую входят гинеколог, врач-радиолог, химиотерапевт и другие специалисты. Для каждого пациента предусмотрен индивидуальный подход. Причиной появления в 98% случаев РШМ является вирус папилломы человека. Это уже научно установленный факт. Оставшиеся проценты - это гормональные изменения, хронические или инфекционные болезни половых органов, экологический или наследственный фактор, вредные привычки. Причем этот вид онкологии тоже "молодеет", как и рак молочной железы.

Если раньше говорили, что пик заболеваемости приходится на возраст от 30 до 60 лет, то сейчас, в связи с тем, что у нас в жизни все меняется, подростки начинают раннюю половую жизни и инфицирование вирусом папилломы человека происходит раньше, возраст рака шейки матки "молодеет". Аида Шакирова

По возможности медики стараются сохранять орган, тем более если пациентка не закончила свою репродуктивную функцию или даже еще не начинала, бывает и такое. Все зависит от стадии опухолевого процесса. Иногда приходят пациенты, которым после проведенных анализов подтверждают диагноз "рак шейки матки", однако они не признают данного факта, ссылаясь на прекрасное самочувствие, но в этом и заключается коварство болезни.

В целом, каждая женщина должна помнить о том, что ее здоровье зависит прежде всего от нее самой. Поэтому следует заботиться о своем здоровье, вести правильный образ жизни и посещать гинеколога не от случая к случаю, а на системной основе.

Оксана Скибан, Нур-Султан