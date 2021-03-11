Подростки спасли женщину от насильника в Акмолинской области

Трое подростков в Акколе отбили женщину у насильника, сообщает zakon.kz.

По данным полиции региона, происшествие произошло вечером 9 марта.

Подозреваемый напал на женщину, когда она возвращалась с работы. Он повалил ее на землю. Подростки, проходящие мимо, ринулись на зов о помощи. После чего злоумышленник отпустил жертву, - отметили в ДП.

Ребята позвонили на линию 102.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия и задержали подозреваемого, которого опознали свидетели и потерпевшая. Им оказался 56-летний ранее судимый житель Акколя. По данному факту возбуждено досудебное производство по статье 24-120 части 1 "Покушение на изнасилование". В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения: "Содержание под стражей", - добавили в ведомстве.

В настоящее время рассматривается вопрос о поощрении отважных ребят за решительность и смелость.