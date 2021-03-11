В Актау начаты работы по освещению улиц светодиодными светильниками

Начаты работы по установке энергосберегающих, LED-светильников на центральных улицах Актау, сообщает zakon.kz.

В первую очередь будут заменены 2 тыс. ламп на 7 тыс. опорах освещения города. Таким образом, 30% освещения в городе будет обновлено. На эти цели из бюджета выделено 400 млн тенге. Первый этап по установке светильников мощностью 120 Вт в количестве 400 единиц охватит центральную дорогу от ЦОНа (15 мкр) до 1 микрорайона. Главное преимущество новых светильников, длительность срока службы, низкое энергопотребление и экологическая безопасность, - говорится в сообщении пресс-службы акима города Актау.

Светодиодные лампы потребляют в 1,5 - 2,5 раза меньше электроэнергии по сравнению со старыми. Например, если старые лампы потребляют 250 Вт, то современные потребляют 120 Вт. В каждом светильнике установлены блоки диммирования для передачи всех данных на общую базу через контроллеры. Также каждый светильник имеет IP адрес с помощью которого можно контролировать состояние светильника. Первый этап планируется завершить до конца марта. руководитель участка ГКП "Актауское управление электрических сетей" Аглен Сарсенгалиев

Кроме того, месяц назад сообщалось, что в Актау ведется работа по освещению всех пешеходных переходов. К настоящему времени по просьбе населения 27 пешеходных перехода освещены. В ближайшее время планируется охватить все 187 пешеходных переходов города.

Мы своими силами проводим освещение на пешеходных переходах, использовав старые опоры на аэропортовской трассе. Таким образом, мы сэкономили и не потратили выделенные средства. Сэкономленные средства направляем на благоустройство, ремонтные работы микрорайонов. До конца года планируем переделать 700 опор освещения и установить на пешеходных переходах. В целом, всего из выделенных средств сэкономлено 300 млн тенге. аким города Актау Нурдаулет Килыбай