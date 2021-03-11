Внедорожники угоняли в России, чтобы продать в Казахстане

Российские полицейские задержали участников преступной группировки, занимавшейся тем, что угоняли внедорожники угоняли в России специально для продажи в Казахстане, сообщает zakon.kz.

С перебитыми номерами их перегоняли через границу и сбывали на авторынках нашей страны, передает Astana TV.

Дело было поставлено на поток. Недорогие автомобили из соседней страны стоят в два раза ниже, чем на отечественном рынке. Соответственно на них высокий спрос.

В МВД России сообщили, что пресекли деятельность группы автоугонщиков, чей рынок сбыта корейских и японских авто был целенаправленным - Казахстан.

В ходе обысков полицейские изъяли оборудование, используемое для угонов, документы на автомобили и комплекты госномеров.

Роли автоугонщиков и впоследствии "перегонщиков" иномарок выполняли двое мужчин, 30 и 37 лет. При этом функционал старшего из них этим не ограничивался: он также подыскивал места для отстоя похищенного автотранспорта, отвечал за перебивку номерных агрегатов для беспрепятственной реализации на территории Казахстана. МВД РФ ПО городу Санкт-Петербург и Ленинградской области

Несмотря на то, что оперативникам удалось установить причастность задержанных к хищениям трех внедорожников, на деле их гораздо больше, считают следователи.