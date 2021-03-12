150 тыс. человек могут умереть от голода – генсек ООН

Количество людей, страдающих от голода в мире, может возрасти, сказал на совещании СБ ООН генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш, сообщает zakon.kz.

"По состоянию на конец 2020 года более 88 миллионов человек страдали от острого голода из-за конфликтов и нестабильности — цифра выросла на 20% за год. Прогнозы на 2021 год указывают на продолжение этой пугающей тенденции", цитирует РИА Новости генсека.

Я должен предупредить Совет о том, что мы сталкиваемся с множеством случаев голода, вызванными конфликтами, по всему миру.

Климатические потрясения и пандемия COVID-19 лишь усугубляют ситуацию, отметил он. По словам Гутерриша, 150 тыс. человек рискуют умереть от голода, а еще 16 млн столкнутся с отсутствием продовольственной безопасности.

В частности, он напомнил, что из-за пятилетнего конфликта в Йемене свои дома вынуждены были покинуть четыре миллиона человек. Из-за этого половина всех детей в стране - 2,3 миллиона — столкнется в этом году с острым недоеданием.

В прошлом году Демократическая Республика Конго пережила крупнейший в мире продовольственный кризис: с июля по декабрь почти 21,8 миллиона человек столкнулись с острым голодом. Антониу Гутерреш

Южный Судан, по словам Гутерреша, столкнулся с самой высокой угрозой продовольственной безопасности с тех пор, как страна провозгласила свою независимость десять лет назад.

Цены на продукты питания настолько высоки, что одна тарелка риса и бобов стоит более чем 180% от средней дневной заработной платы - что эквивалентно примерно 400 долларам здесь, в Нью-Йорке, - заявил он.