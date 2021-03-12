Цифровую картину продали на ацкционе за $69 млн

12 марта 2021, 01:13
Фото: Creative Commission

На аукционе Christie’s была продана цифровая картина " Ежедневно: Первые пять тысяч дней" ("Everydays: The First 5000 Days") художника Майка Винкельмана, известного как Beeple, сообщает zakon.kz.

Как передает CNBC, цена произведения составила 69,3 миллионов долларов.

Работа была представлена на торгах в виде NFT (Non-fungible token или невзаимозаменяемого токена). Это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

Картина "Ежедневно: первые 5 тысяч дней" состоит из пяти тысяч "абстрактных, фантастических, гротескных и абсурдных" изображений, каждое из которых художник составлял с мая 2007 года.

Стоит отметить, что прошлый максимум тоже установила работа Beeple — в феврале за $6,6 миллиона был продан его видеоролик.

Имя покупателя картины не указано.

Работа художника стала первым лотом в истории Christie's, который был продан за криптовалюту — оплату произвели в Ethereum.

Художник Beeple вошел в тройку самых дорогих из ныне живущих художников мира.


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