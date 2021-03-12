Саркисян повторно не подписал указ о назначении главы Генштаба

Президент Республики Армении Армен Саркисян во второй раз не утвердил предложение премьер-министра Никола Пашиняна о назначении Артака Давтяна главой Генштаба, сообщает zakon.kz.

Он вернул Пашиняну его ходатайство со своими возражениями, передает РИА Новости.

Согласно конституции Армении, президент может в течение трех дней вернуть премьер-министру проект указа об увольнении главы генштаба, указав свои возражения. Если они не будут приняты правительством, то глава государства может подписать документ или обратиться в Конституционный суд. Но Саркисян отметил, что не намерен обращаться в суд.

Это значит, что в ближайшее время решение о назначении Давтяна вступит в силу автоматически.

Артак Давтян уже был главой Генштаба с 24 мая 2018 года по 8 июня 2020 года. Он был уволен за то, что во время локдауна организовал свадьбу сына.