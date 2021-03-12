В еще одной стране запретили TikTok из-за непристойного контента

Пакистанское телекоммуникационное управление в ближайшее время заблокирует доступ к социальной сети TikTok по решению суда, сообщает zakon.kz со ссылкой на Life.

Как передают местные СМИ, об этом заявил журналистам в четверг представитель регулятора Хуррам Мехран. Сервис оказался под санкциями из-за непристойного, по меркам страны, контента.

Отметим, что до последнего времени TikTok оставался одним из наиболее скачиваемых приложений в Пакистане после whatsapp и Facebook.

К слову, скандалы с блокировкой TikTok в мире происходят регулярно. К примеру, в январе доступ к сервису частично приостановили в Италии после гибели ребенка из-за челленджа с удушением. В Индии аналогичное решение было продиктовано политикой: решение заблокировать TikTok и еще 58 китайских приложений последовало за сообщениями о гибели 20 индийских военных на границе с КНР.

Регулярные претензии к TikTok предъявляет и руководство США. В Вашингтоне уверены, что приложение может быть связано с китайскими властями и умеет следить за пользователями.