В Южной Корее продлен жесткий режим социального дистанцирования

Меры социального дистанцирования продлены еще на две недели в Южной Корее, сообщает zakon.kz.

По данным ТАСС, это связано с тем, что очаги вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 периодически возникают в разных регионах страны.

По словам премьер-министра страны Чон Се Гюн, на территории столичного региона, включающего города Сеул и Инчхон, а также провинцию Кенгидо, сохранится второй уровень социального дистанцирования, а в остальных регионах - уровень 1,5.

Продолжает действовать запрет на собрания с участием более четырех человек и ограничения на работу предприятий общественного питания.

Ограничения продлены на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в стране зарегистрированы 488 новых случаев COVID-19. Данный показатель является самым высоким за последние три недели, с 19 февраля, когда было подтверждено 561 заражение. Показатель выше 400 держится четвертый день подряд.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 94 686. В результате осложнений, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 10 человек, общее число смертей составило 1 662. Выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 1 068 человек, общее число выздоровевших достигло 85 743.