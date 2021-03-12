Житель Алматинской области зарезал зятя из-за участка земли

В Алматинской области из-за земельного участка произошло убийство, сообщает zakon.kz.

По данным областного ДП, 6 марта в поселке Айтей обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 99 части 1 УК РК "Убийство".

Сыщики задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель - родной брат супруги погибшего. Задержанный в прошлом уже имел криминальный опыт и признался в убийстве, - отметили в ведомстве.

Он пояснил, что после совместного употребления спиртных напитков поругался с мужем сестры из-за земельного участка, после чего, на улице один раз ударил того кухонным ножом в сердце.

Подозреваемый водворен в ИВС, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.