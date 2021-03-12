Более 20 школ до сих пор закрыты на карантин в Нур-Султане, сообщила на брифинге главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова, передает корреспондент zakon.kz.

По состоянию на 12 марта с начала учебного года среди школьников всего зарегистрировано 1 234 случая CОVІD-19, из них 295 или 23,9 % среди учащихся в оффлайн режиме, 939 случаев, то есть 76,1% среди учащихся на дистанционном обучении. Всего с начала учебного года по Нур-Султану на карантин было закрыто 89 школ. На сегодняшний день 22 школы продолжают карантин, — сообщила Бейсенова.

Заместитель руководителя управления образования Нур-Султана Римма Имангазинова сообщила, что с 1 марта 2021 года было организовано обучение в комбинированном формате для обучающихся 1-5 классов, а также для 1-7 классов международных школ.

В настоящее время 85 575 или 88% детей 1-5 классов охвачены обучением в оффлайн режиме. А выпускные классы продолжают обучение также в комбинированном формате. При этом соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования, рассадка учеников с дистанцией в 1,5 м не более 25 детей, а для учащихся 1-7 классов международных школ не более 15 детей, — сказала замглавы управления.

По ее словам, во всех школах установлены дезинфекционные туннели, метки для дистанций, закуплены дезинфекционные средства, проводится кварцевание.

На брифинге напомнили, что в случае обнаружения одного и двух случаев заболеваемости COVID-ом, закрывается класс, при трех и более случаев закрывается полностью школа, то есть дети переходят на дистанционное обучение.

Я знаю, что многих родителей волнует вопрос подготовки учащихся выпускных классов к итоговой аттестации, ЕНТ. В этой связи в школах организовано индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 детей. Кроме того, разработан комплексный план о сотрудничестве с ВУЗами и колледжами по устранению пробелов и восполнению знаний обучающихся. На базе ВУЗов (ЕНУ, КазАТУ) функционирует онлайн-платформа, где ученики могут получить дополнительные занятия по предметам: математика, химия, физика, — заключила Имангазинова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан