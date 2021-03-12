Нигматулин: Мажилис рассмотрит законопроект о закупках квазигоссектора

Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты, сообщает zakon.kz.
Депутатам предлагается рассмотреть в первом чтении законопроект с сопутствующими поправками "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора".
Проект закона разработан по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данному в Послании народу Казахстана "Казахстан в новой реальности: время действий".
В проект повестки пленарного заседания также включен вопрос о рассмотрении изменений и дополнений, внесенных Сенатом в законопроект, содержащий поправки по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи.
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