Нигматулин: Мажилис рассмотрит законопроект о закупках квазигоссектора

12 марта 2021, 11:30
Фото: Ж.Куспанова

Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты, сообщает zakon.kz.

Депутатам предлагается рассмотреть в первом чтении законопроект с сопутствующими поправками "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора".

Проект закона разработан по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данному в Послании народу Казахстана "Казахстан в новой реальности: время действий".

В проект повестки пленарного заседания также включен вопрос о рассмотрении изменений и дополнений, внесенных Сенатом в законопроект, содержащий поправки по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи.


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