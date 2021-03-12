Нигматулин: Мажилис рассмотрит законопроект о закупках квазигоссектора

Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты, сообщает zakon.kz.

Депутатам предлагается рассмотреть в первом чтении законопроект с сопутствующими поправками "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора".

Проект закона разработан по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данному в Послании народу Казахстана "Казахстан в новой реальности: время действий".

В проект повестки пленарного заседания также включен вопрос о рассмотрении изменений и дополнений, внесенных Сенатом в законопроект, содержащий поправки по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи.