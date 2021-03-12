Что чаще всего закупает Казахстан в странах ЕАЭС

Названы товары, которые чаще всего продает и покупает Казахстан в странах ЕАЭС, передает zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики, наибольшую долю в товарной структуре экспорта Казахстана в страны ЕАЭС - 43%, занимают минеральные продукты. На втором месте - металлы и изделия из них (29,2%), на третьем месте продукты растительного и животного происхождения, готовые продовольственные товары (9,9%).

В то же время, чаще всего Казахстан закупает в странах ЕАЭС машины, оборудование, транспортные средства, приборы (28,5% всего импорта из ЕАЭС в нашу страну). На втором месте по импорту металлы, изделия из них и продукты растительного и животного происхождения, готовые продовольственные товары (по 14,9%).

В январе 2021 года взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС составила 1 310,4 млн долларов США, что на 10,5% меньше, чем в январе 2020 года, в том числе экспорт – 426,5 млн долларов США (уменьшился на 6,5%), импорт – 883,9 млн долларов США (уменьшился на 12,3%). В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС на Россию приходится 92,2%, Беларусь 4,4%, Кыргызстан 3,3%, Армению 0,1%., - сообщили в Бюро