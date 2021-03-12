Общеcтвенный транспорт не будет работать в Алматы 13 и 14 марта

Акимат Алматы сообщил о приостановке работы общественного транспорта в мегаполисе в предстоящие выходные, передает zakon.kz.

Городские власти объясняют свое решение ухудшением эпидемиологической ситуации в городе.

В целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на предстоящих выходных, то есть 13 и 14 марта 2021 года, работа общественного транспорта, в том числе и метрополитена, будет приостановлена. Работа будет возобновлена в понедельник, 15 марта, в 06:00 ч. в плановом режиме, - добавили в акимате.