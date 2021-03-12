Тургумбаев: Участковый должен быть в чате своего КСК

На правительственном часе в Сенате Парламента РК по вопросам законодательного обеспечения сервисной модели полиции министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал, какой эффект дало включение участковых полицейских в домовые чаты жильцов, передает корреспондент zakon.kz.

Сейчас мы сделали новый тренд - каждый участковый должен быть в чате у своего КСК. Многие КСК не хотят этого, даже участковый утром ходит туда и пишет, его оттуда убирают. Но в то же время в этом чате обсуждается все: у кого какая собака дома, кто вчера там пьянствовал, где, в какой квартире притон, где квартиры сдаются в аренду, куда выносится мусор, - сказал Тургумбаев.

Он добавил, что участковый должен быть в курсе всех событий, которые происходят на участке.

К нему вряд ли придут с заявлением, но они должны знать, поэтому обязали участковых войти во все чаты жильцов, которые существуют. На сегодня мы эту работу провели, - отметил министр.

По словам главы ведомства, такой подход повысил информированность полицейских о том, что делается у них на районе в 10 раз.

Оксана Скибан, Нур-Султан