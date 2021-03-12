Касым-Жомарт Токаев написал письмо выпускнице корейского университета

Президент Казахстана написал письмо Чой Ен Сон - выпускнице корейского университета, передает zakon.kz.

Об этом сообщило МИД РК. Письмо Президента передал посол Казахстана в Корее Бакыт Дюсенбаев во время встречи с вице-президентом Университета иностранных языков Ханкук Шин Чжонг Хваном и выпускницей данного университета Чой Ен Сон.

Поводом для письма стало интервью девушки казахстанской газете "Түркістан", в котором она поделилась своими впечатлениями по изучению казахского языка, в том числе по формированию корейско- казахского словаря. Также она рассказала о жизни и учебе в Казахстане, о своих планах, связанных с нашей страной.

Глава государства в письме выразил Чой Ен Сон благодарность и поддержку в изучении казахского языка, в том числе при составлении корейско-казахского словаря.

Чой Ен Сон в феврале 2019 года окончила Университет иностранных языков Ханкук по специальности "Казахский язык". По программе обмена студентами в 2015-2016 гг. обучалась в Казахском национальном университете имени аль-Фараби. В 2017 г. работала в павильоне Республики Корея на Международной специализированной выставке "Astana Expo -2017".

Сейчас она является научным сотрудником Университета иностранных языков Ханкук и продолжает работу по исследованию казахского языка и его популяризации.