Убийцу и кандидатов в "воры в законе" поймали в Алматы

Департамент КНБ РК по Алматы совместно с полицией провел спецоперацию по задержанию участников транснациональной организованной преступной группы (ТОПГ), передает zakon.kz.

В пресс-службе КНБ РК сообщили, что были задержаны трое мужчин: двое граждан Таджикистана и один гражданин Грузии. Они готовились к совершению тяжких и особо тяжких преступлений в отношении предпринимателей города.

Для реализации преступного умысла члены ТОПГ незаконно пересекли государственную границу и конспиративно находились на территории РК. Следует отметить, что один из участников группировки в 2019 году привлекался к ответственности правоохранительными органами Казахстана и был выдворен за пределы страны. Задержанные ранее неоднократно судимы и причастны к деятельности так называемого "воровского сообщества", - сообщили в КНБ Казахстана.

Один из задержанных отбывал наказание в России за совершение двойного убийства. Двое в криминальной среде имеют статус "стремящихся" (кандидаты в "воры в законе") и поддерживают контакты с "ворами в законе" Азизом Батукаевым ("Азиз"), Давидом Герлиани ("Дато Сван", привлекался к ответственности КНБ в 2017 году) и другими.

Во время задержания у подозреваемых изъяли два боевых пистолета, один обрез, боеприпасы к ним, несколько единиц холодного оружия и другие орудия и средства совершения преступления.

В КНБ сообщили, что участники группировки собирались сформировать устойчивую преступную группу для совершения в Алматы серии разбойных нападений и ограблений ломбардов, обменных пунктов и жилых домов, принадлежащих предпринимателям из таджикской диаспоры. А также наладить схему по их "крышеванию" для получения денег.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 287 ч.3 УК РК (незаконное хранение оружия). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.392 УК РК (умышленное незаконное пересечение государственной границы). Следственно-оперативные мероприятия по установлению иных обстоятельств дела, а также проверке причастности указанных лиц к другим преступлениям продолжаются, - отметили в ведомстве.