ТРЦ и рынки Алматы не будут работать в выходные

13-14 марта в Алматы будут закрыты торгово-развлекательные центры, рынки и торговые дома, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщили в акимате города.

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В выходные не будут работать рынки, ТРЦ и ТД, - отметил Садвакас Байбагулов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города.

С 10 марта Алматы находится в "красной" зоне по распространению коронавируса. В связи с этим, в городе ужесточили карантин.

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