Ряд зданий в двух районах Алматы на день отключат от холодной воды, сообщает zakon.kz.

16 марта с 9:00 до 20:00 часов будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные в Ауэзовском районе на территории микрорайона "Сайран" по улице Утеген батыра от проспекта Абая до улицы Жубанова.

17 марта с 9:00 до 18:00 часов будет приостановлено водоснабжение жилых домов и иных зданий в Алмалинском районе, расположенных в контурах улиц Макатаева–Райымбека–Муратбаева–Есентайская и Макатаева–Гоголя–Муртбаева восточнее улицы Кожамкулова, - сообщили в ГКП "Алматы су".

Вводимые ограничения по услуге холодного водоснабжения необходимы для подключения к сетям нового водопровода.

На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.