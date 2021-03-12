Жаркын Галымов назначен главой Антикоррупционной службы по СКО

Активу Северо-Казахстанской области представили нового руководителя Антикоррупционной службы, сообщает zakon.kz.

Им стал Жаркын Галымов. Он родился в 1978 году в Целинограде.

Представление на встрече с участием акима региона Кумара Аксакалова провел руководитель Аппарата Агентства РК по противодействию коррупции Куаныш Жапаков.

Жаркын Галымов в 2000 году окончил Академию МВД РК, в 2004 году Казахский государственный экономический университет имени Т.Рыскулова, в 2007 году Карагандинский юридический институт МВД РК имени Б.Байсенова.

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности начальника отряда отдела по воспитательной работе Учреждения ЕЦ-166/10 УУИС УВД Акмолинской области.

С 2001 года по 2012 годы служил в органах внутренних дел. Работал следователем следственного отдела УВД района Сары-Арка г. Астаны, начальником отдела Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД г. Астаны, старшим оперуполномоченного по особо важным делам Комитета по борьбе с наркобизнесом МВД РК.

В период с 2012 года по 2014 год работал в Центральном аппарате Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

С 2014 года служит в Антикоррупционной службе.

В разные годы занимал должности заместителя руководителя (по следственной работе) Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Актюбинской области и СКО. До назначения на должность руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Северо-Казахстанской области занимал должность заместителя руководителя 2 Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).