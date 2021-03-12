В Японии зацвела сакура

Первые цветы сакуры, которую японцы считают символом своей страны, распустились на этой неделе на западе Японии, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как отметили в Национальном метеорологическом управление Японии, что первое в этом году цветение началось 11 марта в префектуре Хиросима.

Фото: kyodonews.net

Дерево начало цвести 11 марта в префектуре Хиросима. Такое цветение считается очень ранним. Самый ранний срок, когда сакура расцветала в регионе, — 10 марта 2010 года. 12 марта цветение началось в префектуре Фукуока.

Японцы считают сакуру символом своей страны, а ее цветок имеет статус неофициального национального герба.

Пик цветения дальневосточной вишни обычно приходится на начало апреля: парки страны буквально утопают в море цветов всех оттенков розового.

Japan's 1st cherry blooms in Hiroshima, 2nd earliest on recordhttps://t.co/8DCSQFfzyA — Kyodo News | Japan (@kyodo_english) March 11, 2021

В Японии зацвела первая сакура.

Говорят, весна в этом году наступила раньше.

Скоро там будет такая красота pic.twitter.com/SlYDmMEbg2 — Лента.ру (@lentaruofficial) March 12, 2021

Sakura and snow pic.twitter.com/4a08fH2DyW — Cool Japan (@Lovely_view_emi) March 12, 2021

В прошлом году из-за пандемии местным жителям и иностранным туристам не удалось в привычной манере полюбоваться цветением сакуры. Особо жесткие ограничения действовали в Токио, где власти настоятельно рекомендовали местным жителям отказаться от пикников в парках во время цветения сакуры.

Ожидается, что в этом году ситуация не улучшится - в Токио из-за ситуации с распространением нового коронавируса по крайней мере до 21 марта действует режим чрезвычайной ситуации.