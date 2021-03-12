Горе-грабителем из павлодарского супермаркета оказался полицейский

Появились подробности о горе-грабителе из Павлодара. Оказалось, что он - сотрудник полиции, передает zakon.kz.

Ранее в Сети появилось видео попытки вооруженного ограбления магазина. Кассир прогнала взлоумышленника. В ДП Павлодарской области сообщили, что 22-летний подозреваемый был задержан в тот же день, 1 марта. Как выяснилось, до этого он украл 120 тыс. тенге в другом магазине.

Сегодня, 12 марта, стало известно, что подозреваемый - полицейский, работающий в линейном отделе полиции станции Павлодар. Информацию подтвердили в пресс-службе ДП на транспорте.

Было проведено служебное расследование, по результатом которого начальник Линейного отдела полиции на станции Павлодар и его заместитель освобождены от занимаемых должностей. Кроме того, приняты меры дисциплинарного характера в отношении восьми сотрудников из числа руководящего состава ЛОП на ст. Павлодар и Департамента полиции на транспорте. Мы не станем замалчивать нарушения со стороны своих сотрудников, а напротив будем предавать максимальной огласке, чтобы не только общество видело нашу принципиальную позицию, но и весь личный состав, - сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.

Младший сержант, проработавший в органах внутренних дел всего один год, задержан за совершенное преступление.

Руководством ДП на транспорте приняты необходимые меры для недопущения впредь подобных фактов и улучшения в целом работы данного ЛОП. А именно, активизирована работа наставников молодых сотрудников транспортной полиции, руководителям подразделений поручено изучить моральный климат в их семьях и бытовые условия, особое внимание обращено на качественный отбор кандидатов на службу. Эта работа в данном направлении взята на постоянный контроль руководством ДПТ и территориальных подразделений на местах, - резюмировали в ведомстве.