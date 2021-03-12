Девушка впала в кому после пластической операции: глава клиники получила срок

История более чем 2-летней давности с девушкой, которая впала в кому после пластической операции, завершилась тюремным сроком для директора московской клиники пластической хирургии, передает zakon.kz.

По информации anews.ru, руководитель московской частной клиники пластической хирургии, где молодая пациентка после ринопластики оказалась в реанимации и впала в кому, получила реальный срок. Симоновский суд Москвы накануне приговорил 57-летнюю Гульнару Шах к 22 месяцам колонии.



Подсудимую признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенных группой лиц по предварительному сговору и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

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Главу клиники приговорили к году и десяти месяцам колонии общего режима, а также лишили права заниматься врачебной деятельностью на два года. В качестве компенсации морального вреда с подсудимой взыскали 500 тыс. рублей.

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Суд установил, что Шах была единственным учредителем столичного коммерческого центра реконструктивной хирургии и достоверно знала об отсутствии у клиники лицензии на оказание медицинских услуг по профилю «пластическая хирургия». Тем не менее она вступила в сговор с пластическим хирургом и анестезиологом-реаниматологом о проведении за деньги пластических операций в этом учреждении.

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Адвокат пострадавшей Каролины Саркисян посчитал приговор чересчур мягким. По мнению родных девушки, подсудимая заслуживала большего срока. С суммой компенсации потерпевшая сторона также не согласна.

В ноябре 2018 года 25-летняя москвичка Каролина Саркисян решила сделать ринопластику в столичной клинике. За корректировку носа девушка заплатила 165 тысяч рублей. Еще почти 100 тысяч она должна была отдать клинике после реабилитации.

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Через день после дорогостоящей операции девушка попала в одну из столичных больниц с отеком легких и массивной кровопотерей. Врачи погрузили ее в медикаментозную кому и несколько дней боролись за ее жизнь. Пациентку удалось спасти.

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Следственный комитет завел уголовное дело. Обвиняемыми по нему проходили директор клиники Гульнара Шах, анестезиолог Лев Хитрин и хирург Геворг Степанян. Сама Каролина говорила, что оперировавший ее хирург не виноват, а ответственность лежит на анестезиологе, который назначал ей препараты после операции.

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