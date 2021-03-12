Освобождение 400 заключенных. В Казнете обсуждают новый фейк

Казахстанцы распространяют сообщения о том, что из тюрем страны досрочно освободили 400 человек, сообщает zakon.kz.

Как отмечается в сообщении, экс-заключенные ходят по домам и представляются сотрудниками компаний по чистке ковров, очевидно, планируя грабеж.

Это неправда, - уточнили в Stopfake.kz.

Также информацию опровергли в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК.

В соцсетях распространяется ложная информация об освобождении 400 осужденных лиц из учреждений уголовно-исполнительной системы. Комитет УИС МВД РК официально заявляет о несоответствии данной информации действительности, - сообщили в пресс-службе Комитета УИС МВД РК.

За распространение недостоверной информации предусмотрена уголовная ответственность.