Власти снесли постройку, возведенную на незаконно занятом участке в Нур-Султане

В Нур-Султане в районе Алматы демонтировали постройку, возведенную на незаконно занятом земельном участке, сообщает zakon.kz со ссылкой на столичный акимат.

Судебный исполнитель столичного Департамента юстиции исполнил требование освободить незаконно занятый земельный участок, вынесенное на основании решения районного суда города Нур-Султан.

Судебным исполнителем территориального отдела по исполнению требований неимущественного характера Департамента юстиции города Нур-Султана 11 марта исполнено требование исполнительного документа, вынесенного на основании решения Алматинского районного суда г. Нур-Султан, об обязании должника освободить незаконно занятый земельный участок, находящийся в государственной собственности, общей площадью 0,05875 га (587,5 кв.м.) расположенного по адресу: город Нур-Султан, района Алматы, ул.Манаса, 21, путем сноса (демонтаж) хозяйственно-бытовой построек и металлического ограждение, - говорится в сообщении Департамента юстиции города Нур-Султан.