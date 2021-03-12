Карантин ужесточили в школах Алматы

В алматинских школах ужесточили карантинные меры, передает zakon.kz.

Дети, педагоги и другой персонал школ Алматы заражаются коронавирусом. Ситуация нестабильная. Об этом сообщил главный санврач города Жандарбек Бекшин, пишет телеграмм-канал stopcov.

С начала учебного года в городе 906 школьников заболели коронавирусом. Из них 18% детей учатся в обычном режиме, 82% - дистанционно.

В связи с этим Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города направил письмо в Управление образования о приостановлении формирования классов школ по 25 человек до стабилизации эпидемиологической ситуации в городе.

В период нахождения в "красной" зоне классы будут комплектовать по не более 15 человек.