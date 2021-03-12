"Atlas Development" построит бизнес-центр класса "А" и парк в Алматы

ТОО "Atlas Development" - девелопер, руководствующийся в своей работе профессионализмом и опытом лучших мировых проектных и строительных компаний. В планах девелопера – строительство нового бизнес-центра класса "А" и благоустроенной парковой зоны по проспекту аль-Фараби.

В средствах массовой информации неоднократно поднимаются вопросы о территории, находящейся в собственности КазНУ им. аль-Фараби, а также об истории приобретения участка под строительство.

Мы всегда поддерживаем открытый диалог и хотим ответить на вопросы СМИ. Участок для строительства бизнес-центра был приобретен ТОО "Atlas Development" на равных рыночных условиях в 2017 году и никогда не принадлежал КазНУ им. аль-Фараби (общая площадь 0,7168 га, кадастровый номер 20-313-009-029, информация о предыдущих законных владельцах находится на соответствующих ресурсах), - отметили в пресс-службе.

На данном участке идет строительство нового бизнес-центра класса "А", в полном соответствии с международным экологическим стандартом BREEAM International.

Мы искренне неравнодушны к внешнему облику нашего города, - поэтому акиматом Алматы нам были выделены близлежащие участки во временную краткосрочную аренду (общая площадь 0,6321 га, кадастровый номер 20-313-009-120; общая площадь 0,1174 га, кадастровый номер 20-313-009-119; общая площадь 0,1775 га, кадастровый номер 20-313-009-070) с целью благоустройства и строительства удобного паркинга, - добавили в ТОО "Atlas Development".

Проект был согласован с Департаментом Архитектуры Алматы.

Ранее территория участков находилась в запустении, и использовалась как свалка для непригодного грунта и строительного мусора.

Участки до передачи в аренду ТОО "Atlas Development"

Мы намерены превратить ее в одно из самых красивых мест в городе. По нашему замыслу, территория превратится в живописную пешеходно-парковую зону отдыха. Концепция благоустройства заказана специально у известной проектной компании, и включает масштабную высадку зеленых насаждений и комплексного озеленения, дальнейшее поддержание и уход, - уточнили в компании.

Новая парковая зона будет открытой для посещения, и станет прекрасным местом, где можно провести личную встречу, перекусить в уютном кафе на первом этаже бизнес-центра, и просто отдохнуть студентам и всем жителям и гостям нашего города.

Проект благоустройства парковой зоны

Во избежание вопросов и связанных с ними спекулятивных информационных сообщений, мы готовы ознакомить с ходом работ по проекту представителей акимата Алматы и КазНУ им. аль-Фараби в любое время. Мы всецело готовы к сотрудничеству и обсуждению, и искренне считаем, что улучшение, обновление и благоустройство нашего родного города – дело каждого из нас.